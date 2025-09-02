Форма поиска по сайту

02 сентября, 08:27

Политика
CNN: поисками "Титаника" в США хотели скрыть секретную миссию от СССР

Поисками "Титаника" в США хотели скрыть секретную миссию от СССР – СМИ

Фото: AP Photo/Jens Meyer

Экспедиция по поиску "Титаника" в 1985 году скрывала от СССР разведывательную миссию ВМС США, касающуюся двух затонувших в Атлантике атомных субмарин. Об этом сообщает МК, ссылаясь на CNN.

Как уточнил участник сверхсекретной операции, океанолог Роберт Баллард, речь идет о судах Scorpion и Thresher. Секретность миссии он объяснил опасением армии США того, что СССР получит информацию о местонахождении своих подлодок.

Ранее морякам Тихоокеанского флота удалось обнаружить в заливе Петра Великого Японского моря пропавшую в 1941 году советскую подводную лодку. Поиски судна типа "Малютка" продолжались на протяжении 20 лет.

Предварительно, найденное судно оказалось дизельной подлодкой "М-49", которая пропала с радаров и перестала выходить на связь 16 августа 1941 года. Местоположение установила команда спасательного судна "Игорь Белоусов", используя телеуправляемые аппараты.

