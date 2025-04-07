В Японском море найдена затонувшая в период ВОВ советская подлодка

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Морякам Тихоокеанского флота при поддержке ветеранских организаций удалось обнаружить в заливе Петра Великого Японского моря пропавшую в 1941 году советскую подводную лодку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Тихоокеанский флот ВМФ России.



Поиски подводной лодки типа "Малютка" продолжались на протяжении 20 лет. По предварительной информации, найденное судно – это дизельная подлодка "М-49", которая пропала с радаров и перестала выходить на связь 16 августа 1941 года.

Местоположение затонувшей подлодки удалось установить команде спасательного судна "Игорь Белоусов". Находка была обследована при помощи телеуправляемых аппаратов.

Ранее московским археологам удалось найти уникальную карандашницу XIX века, выполненную из цветного стекла. Изучение находки позволило установить, что она была изготовлена на стекольном заводе братьев Курженковых, который находился в поселении Малая Вишера Новгородской области. Изначально на этом производстве работали немцы и чехи.