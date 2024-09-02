Лавров: Турция пыталась восстановить зерновую сделку весной 2024 года

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Прошлой весной Анкара предпринимала попытки возобновить зерновую сделку в обновленном формате, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам дипломата, российская сторона была готова к этому.

"Украинцы в последний момент сказали – давайте запишем дополнительно к обязательствам не трогать коммерческие суда, соблюдать безопасность атомных электростанций. Казалось бы, не к месту, мы <...> согласились, но тут же украинцы сказали, что их это не устраивает", – передает РИА Новости его слова.

Турция рассчитывает на возобновление черноморской инициативы в новом формате, признался турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, переговоры будут продолжены.

Москва в этом вопросе придерживается той же цели, которая была обозначена в рамках предыдущей зерновой сделки, заверил Эрдогана Владимир Путин.

До этого российский лидер говорил, что РФ может вернуться к сделке при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для российских банков и подключении их к системе SWIFT.

