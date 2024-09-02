Гендир Goya Foods Унануэ обвинил администрацию Байдена в причастности к торговле детьми

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Администрацию действующего президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис обвинили в причастности к торговле детьми и наркотиками. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание New York Post (NYP), которое передает слова гендиректора компании Goya Foods Роберта Унануэ.

По словам Унануэ, администрация Байдена не может больше контролировать ситуацию на южной границе. Как он утверждает, группировки из Сальвадора и Венесуэлы попадают в США, а после осуществляют налеты на пригородные районы и терроризируют людей.

Недавно Байден во время своего выступления на общенациональном съезде демократов заявил, что кандидат на пост президента от республиканцев Дональд Трамп лжет о проблемах страны остальному миру, говоря, что страна пребывает в состоянии упадка.

Президент США подчеркнул, что американские граждане – преуспевающие люди, путешествующие по миру. Он также затронул ложь Трампа о ситуациях с мигрантами на южной границе страны и преступностью.

Однако кандидат на должность американского вице-президента от Республиканской партии Джей Ди Вэнс считает, что миграционная политика, которую продвигает кандидат на должность президента США Камала Харрис, является антиамериканской. По его словам, Харрис хочет осуществить массовую амнистию, которая затронет миллионы нелегальных мигрантов.

