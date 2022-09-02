МО РФ заявило о потере ВСУ свыше 330 человек на николаево-криворожском направлении

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Украинская армия потеряла более 330 человек и 13 танков на николаево-криворожском направлении за сутки, заявили в Минобороны РФ.

"Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на николаево-криворожском направлении. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят значительные потери подразделениям и резервам украинских войск", – говорится в сообщении.

Кроме того, армия Украины потеряла 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Военнослужащие РФ также взяли в плен двух украинских боевиков.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что союзные силы России и Донбасса взломали эшелонированную и подготовленную в инженерном вопросе оборону националистов.

По его словам, ВС РФ и Народная милиция ЛНР и ДНР взяли под контроль крупный узел обороны в населенном пункте Пески за последние две недели.

Шойгу отметил, что при отступлении ВСУ оставили множество оружия и раненых. Глава Минобороны добавил, что российские военные оказали квалифицированную помощь всем пострадавшим.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

