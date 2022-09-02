Украина перестанет существовать в границах 1991 года – глава Крыма

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Украина более не будет существовать в ее границах 1991 года, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Можно это назвать как угодно, наверное, полная ликвидация украинской государственности. При этом то, что останется после капитуляции украинских властей, конечно, будет взято в оборот странами НАТО", – сказал он в эфире телеканала "Миллет".
Аксенов считает, что на оставшихся территориях НАТО попытается создать враждебный анклав для России, чтобы продолжать создавать проблемы и дестабилизировать ситуацию. По этой причине, подчеркнул он, завершение специальной военной операции станет лишь первым этапом по демилитаризации Украины.
"Поэтому будут длиться политические процессы, в которых надо будет держать руку на пульсе и работать над тем, чтобы под боком у нас не вырос новый враг в более серьезном обличии", – заявил политик.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил присвоить специальной военной операции на Украине статус контртеррористической. По словам парламентария, Украина стала оплотом и рассадником международного терроризма, а киевский режим представляет серьезную угрозу для всех цивилизованных стран.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин назвал целью СВО ликвидацию антироссийского анклава на Украине
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