Порядка 200 экстремистов с Украины находятся в Белоруссии – Лавров

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Около 200 натренированных экстремистов с Украины в настоящее время находятся на территории Белоруссии. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает RT.

Такое заявление дипломат сделал на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

"По нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь", – высказался Лавров.

При этом он добавил, что эти данные должны более предметно изучать спецслужбы, подчеркнув, что российские и белорусские структуры контактируют друг с другом.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей поблагодарил Россию за взвешенную позицию по ситуации в стране. "Очевидно, что взвешенная и предельно четкая позиция России выступает тем противовесом, который сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела республики", – сказал политик.

Макей прибыл в российскую столицу с однодневным рабочим визитом. При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин планирует посетить Белоруссию 3 сентября.

