Эксперт оценила законопроект, не допускающий Brexit без соглашения

Фото: ТАСС/Rob Pinney/ZUMA

В Центре британских исследований Института Европы РАН оценили перспективы законопроекта британских парламентариев, которые выступили против "жесткого" Brexit.

"Часть депутатов от Консервативной партии готова будет голосовать за этот предложенный оппозицией проект, если его поставят на голосование. В то же время в Лейбористской партии есть депутаты, которые выступают за то, чтобы Британия вышла из ЕС, и поэтому будут голосовать вопреки генеральной линии своей партии", – цитирует RT эксперта Елену Ананьеву.

Ранее сообщалось, что протесты начались в Лондоне. Тысячи людей вышли на улицы после того, как королева Великобритании одобрила предложение премьера о приостановке работы парламента. Законодателей отпустят в вынужденный отпуск до 14 октября. У депутатов останется две недели на то, чтобы найти способ принять закон, препятствующий выходу Великобритании из ЕС без сделки. Крайний срок Brexit на данный момент – 31 октября.

Один из демонстрантов, изображающий Бориса Джонсона, взял в руки лопату и стал рыть воображаемую могилу возле таблички "Покойся с миром, британская демократия". Протесты также прошли в Манчестере и Эдинбурге. Кроме того, более миллиона человек подписало петицию на сайте британского парламента с требованием отменить решение Джонсона.

Британский премьер Борис Джонсон в эфире телеканала ITV сообщил, что Лондон не обязан выплачивать отступные в размере 39 миллиардов фунтов (48 миллиардов долларов) в случае Brexit без сделки с ЕС.

Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта, однако депутаты британской Палаты общин так и не одобрили проект соглашения об условиях Brexit. В итоге в Брюсселе согласились отложить Brexit до апреля-мая, а потом перенести его на 31 октября. Тереза Мэй подала в отставку с поста британского премьера, не сумев разрешить ситуацию.

