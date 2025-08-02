Депутат Говырин: пенсия неработающего пенсионера составит 15 тысяч рублей в 2025 году

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Пенсия человека, который нигде не работал, составит не менее 15 тысяч рублей в текущем году благодаря федеральной социальной доплате. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

"Если человек по каким-то причинам не работал, то он получает социальную пенсию в размере 8 824 плюс доплату. Доплату ему делают региональную либо федеральную до прожиточного минимума. Федеральную дают, если региональный прожиточный минимум не достигает федерального, а региональную – если региональный прожиточный минимум выше федерального прожиточного минимума", – приводит РИА Новости слова депутата.

Говырин добавил, что если пенсионер неработающий и его пенсия не достигает прожиточного минимума, то ему поможет государство при помощи федеральной социальной доплаты.

Проживающим в Москве и Подмосковье пенсионерам необходимо воспользоваться региональными виртуальными госсервисами или посетить Соцфонд либо МФЦ "Мои документы". Жители регионов же могут оформить выплату на портале "Госуслуг". Затем пенсионеру придет сумма из госбюджета, которая дополнит размер его пенсии до прожиточного минимума.

Соцфонд России проведет работающим пенсионерам беззаявительный перерасчет страховых пенсий с 1 августа. Прибавка будет зависеть от пенсионного коэффициента. Максимально россияне могут получить 3 пенсионных коэффициента.

В Госдуме предложили начислять повышенные пенсионные баллы людям, которые занимаются воспитанием внуков и внучек. По словам парламентариев, многие дедушки и бабушки берут на себя роль полноценных родителей для детей. Они заботятся о малышах после рождения, оказывают финансовую и моральную поддержку.