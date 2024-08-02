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Зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти Кишинева встали на путь Украины, возложив на СССР вину за голод 1940-х годов. Он назвал заявления спикера молдавского парламента Игоря Гросу о планах признать геноцидом голод на территории Молдавской ССР лицемерием и издевательством над здравым смыслом, пишет Life.ru.

Политик напомнил, что от официального признания "голодомора" до триумфа в политике неонацистских военизированных формирований прошло 10 лет. Он также добавил, что нет смысла "играть" с историей, чтобы в дальнейшем "не оказаться на новой войне".

"Каким же наглым лицемерным дураком надо быть, чтобы так издеваться над историей и здравым смыслом! Любому мало-мальски образованному человеку известно, в каком состоянии находилась экономика СССР после окончания войны", – сказал Медведев.

Медведев ранее пожелал предателям России сгнить в тюрьме, добавив, что полезнее будет освободить своих граждан, которые работали на страну. Он посоветовал предателям подбирать новые имена и маскироваться под программой защиты свидетелей.

Политик также подчеркивал, что Россия не вмешивается в президентские выборы в США. Он отметил, что РФ предоставит будущему американскому президенту шанс наладить отношения и снизить глобальную напряженность.