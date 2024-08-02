Совфед одобрил закон о легализации майнинга криптовалют в России

Фото: depositphotos/Scharfsinn

Совет Федерации одобрил закон, легализующий в России деятельность по добыче криптовалют. Документ инициировала группа депутатов, возглавляемая председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Парламентарии внесли законопроект на рассмотрение нижней палаты в ноябре 2022 года. Позже, в апреле 2024-го, в Думу была внесена его доработанная версия. В июле этого же года ГД приняла закон в окончательном чтении, а профильный комитет Совфеда поддержал его.

В соответствии с новыми нормами, требования к деятельности физических и юридических лиц, занимающихся майнингом, будут устанавливаться правительством России после согласования с Центробанком. Наблюдение за их исполнением будет осуществлять Минцифры.

Заниматься добычей цифровой валюты в РФ смогут только те юрлица и индивидуальные предприниматели, которые были внесены в соответствующий реестр. Кроме того, право на это получат физлица, не превышающие установленные правительством России лимиты энергопотребления.

Вместе с тем документ содержит меры, направленные на контроль за оборотом криптовалюты. Их цель заключается в снижении рисков нелегальной майнинговой деятельности и связанных с ней правонарушений. При этом закон сохраняет возможность реализации цифровой валюты без использования российской информационной инфраструктуры.

Комментируя принятие этого документа, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко подчеркнул, что после его введения возможность заниматься майнингом окажется недоступна для безответственных россиян. Также, по мнению эксперта, принятие данных норм позволило властям устранить неопределенность в этой области.