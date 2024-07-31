Эксперт Клименко: безответственные россияне не смогут заниматься майнингом криптовалюты

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Безответственные граждане России больше не смогут заниматься майнингом криптовалюты, заявил в эфире радио КП председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

"Наше государство очень разумно разрешило майнить ответственным людям. А другим, кто в домах выгребает электричество, просаживает энергосистемы, запретили", – отметил эксперт.

По его мнению, именно в этом и заключалась цель закона, легализующего майнинг криптовалют на территории России. Кроме того, принятие данных норм позволило властям определить круг лиц, которым разрешается заниматься этой деятельностью, устранив таким образом неопределенность в данной области.

Клименко также напомнил о том, к чему привел бесконтрольный майнинг на территории Иркутской области. Прошлой зимой в регионе наблюдались проблемы с электроэнергией.

Госдума приняла соответствующий закон во втором и третьем чтениях 30 июля. Документ предполагает, что заниматься майнингом в РФ смогут только российские юрлица и индивидуальные предприниматели, внесенные в соответствующий реестр. Кроме того, право на это получат физлица, которые не превышают установленные правительством России лимиты энергопотребления.