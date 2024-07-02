Суд Санкт-Петербурга признал супругов Невзоровых экстремистским объединением

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/lidianevzorova (Александр Невзоров признан в РФ иноагентом)

Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) и Лидию Невзорову экстремистским объединением и запретил их деятельность в России, передает ТАСС.

Также по решению суда имущество супругов было обращено в доход государства. Соответствующее прошение было подано прокурором Санкт-Петербурга в конце мая.

Невзорова впервые объявили в розыск в начале мая 2022 года. Позднее, в январе 2023-го, прокурор попросил столичный суд приговорить журналиста к 9 годам лишения свободы за распространение фейков о Вооруженных силах РФ (ВС РФ). Во второй раз МВД РФ объявляло его в розыск в начале мая 2024 года.