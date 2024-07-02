Кабмин поддержал идею направлять конфискованное оружие в зону СВО

Фото: 123RF/izubkov

Правительство РФ при учете замечаний поддержало законопроект, который позволяет направлять конфискованное и невостребованное оружие в зону СВО по упрощенной процедуре, сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы стали первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн и глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.

Законопроект разработали с целью возможности повторного применения оружия и патронов, подлежащих уничтожению войсками национальной гвардии РФ.

Ранее Хинштейн сообщал, что более 250 тысяч единиц огнестрельного оружия скопилось на складах МВД и Росгвардии, при этом 70 тысяч из них подлежит уничтожению. Речь идет как о конфискате, так и об оружии, сданном собственниками на уничтожение или невостребованных ими в течении года.

Проект позволит напрямую передавать такое оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и другие госвоенизированные организации для выполнения поставленных перед ними задач. Порядок передачи определит правительство РФ, а процесс его администрирования возложат на Росгвардию как на регулятора оборота оружия.

Ранее замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что РФ планирует внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз со стороны Североатлантического альянса. По его словам, изменения могут коснуться и военной доктрины.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что страны Альянса приступили к консультациям по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. Он отметил, что транспарентность в данном вопросе пошлет прямой сигнал о том, что НАТО является ядерным альянсом.