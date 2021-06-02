Совет Федерации одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу

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Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу. За это проголосовали 152 человека, сообщает ТАСС.

В мае прошлого года США запустили процедуру выхода из договора. Завершилась она 22 ноября. В ответ на это решение 15 января МИД России объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.

Владимир Путин внес законопроект о денонсации соглашения в Госдуму. 19 мая Госдума денонсировала договор. Решение было принято единогласно, после чего его передали в СФ.

В МИД РФ сообщили, что обвинения в адрес России, которыми Соединенные Штаты оправдали свое решение не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН), надуманные и политизированные.

По мнению ведомства, США совершили грубую политическую ошибку. Там уточнили, что в свете происходящего решение президента России о запуске процедуры по выходу из ДОН полностью обосновано.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что без участия России и США договор утратит свою жизнеспособность.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года. Он предоставлял право странам-участницам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Его задачей было укрепление доверия в Европе после холодной войны. Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года.