Россотрудничество рассчитывает на позитивный результат по Русскому дому в Баку

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Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что рассчитывает на позитивный исход в ситуации с Русским домом в Баку. Его слова передает ТАСС.

Он заявил, что посольства и министерства иностранных дел России и Азербайджана продолжают работу, в том числе решают вопрос, связанный с юридическим статусом Русского дома в Баку.

"Это занятие для профессиональных юристов и людей, которые занимаются внешней политикой. Это вне сферы нашей компетенции", – добавил Примаков.

6 февраля МИД Азербайджана направил российской стороне ноту о прекращении работы Русского дома. Там уточнили, что Москва должна принять меры в связи с этим, напомнив, что деятельность подобных организаций осуществляется в соответствии с национальными законами.

11 февраля представительство Русского дома в Баку заявило о приостановке работы. В этот же день со здания начали убирать надписи.

