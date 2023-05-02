Пригожин отреагировал на опровержение ВСУ информации о гибели Танцюры

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Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин отреагировал на опровержение гибели командующего силами территориальной обороны Украины Игоря Танцюры. Заявление бизнесмена опубликовано в телеграм-канале его пресс-службы.

"Спикер ВСУ Денис Зелинский опроверг гибель Танцюры. Что же, будем работать дальше", – заявил Пригожин.

Сегодня, 2 мая, Пригожин сообщил об уничтожении бронеавтомобиля при подходе резервов с населенного пункта Часов Яр в населенный пункт Бахмут (Артемовск), где мог находиться командующий теробороны Вооруженных сил Украины Танцюра.

Однако пресс-секретарь командования теробороны ВСУ Денис Зелинский опроверг слова Пригожина и заявил, что при уничтожении машины никто не пострадал.

Ранее Пригожин заявил, что подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись еще на 120 метров в Артемовске. По его словам, под контролем российских сил находится 45 тысяч квадратных метров города.

До этого военнослужащий ЧВК "Вагнер" рассказал, что до полного освобождения Артемовска штурмовым подразделениям осталось преодолеть порядка 1,5 километра по городской застройке. По его словам, украинские боевики на данный момент удерживают под контролем здание медицинского института, который находится на самой высокой западной точке города.



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