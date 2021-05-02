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Политика

02 мая, 23:31

Минск изучает вопрос строительства собственных терминалов в портах РФ для перевалки грузов

политика

Фото: EPA/JEROME FAVRE

Возможное строительство собственных терминалов в российских портах для перевалки своих грузов прорабатывают в Белоруссии. Об этом рассказал премьер-министр республики Роман Головченко.

"Да, у нас определены категории товаров, где потенциально есть экономическая целесообразность задействовать российские порты. Вопрос в том, чтобы это не нанесло ущерб экономике предприятий с точки зрения логистики", – пояснил он.

Глава правительства добавил, что на данный момент эти вопросы изучаются профильными рабочими группами. По словам Головченко, Россия выразила готовность предоставить или по крайней мере подобрать все возможные участки.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил использовать российские самолеты для совместного дежурства в республике. Он напомнил, что во время чемпионата мира по хоккею в 2014 году в Минске у стран уже был опыт совместного патрулирования.

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