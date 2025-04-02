Минфин США ввел санкции против семи российских лиц

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США внесли в антироссийские санкционные списки четыре физических и три юридических лица, а также один сухогруз. Они были помещены в списки из-за мер, связанных с противодействием терроризму, сообщил американский Минфин на сайте.

В перечне SDGT теперь числятся Юрий Беляков, Вячеслав Виданов и Сохраб Гайрат, который также является гражданином Афганистана. В числе юридических лиц в списке появились ООО "Эдисон", ООО "Колибри Групп" и ООО "Скай Фрейм".

Вместе с тем США исключили из списков супругу российского предпринимателя Бориса Ротенберга Карину Ротенберг, которая попала в перечень в марте 2022 года. Американский Минфин не пояснил свое решение.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио говорил, что урегулирование украинского конфликта требует переоценки глобальной архитектуры санкций.

При этом против российских физических и юридических лиц введено уже более 28 тысяч санкций, указывал Владимир Путин. По словам президента, к настоящему моменту против России введено самое большое количество ограничений, чем против любой другой страны мира.

Вместе с тем Путин подчеркивал, что антироссийские санкции не "временные или точечные меры", а "механизм системного стратегического давления". Вне зависимости от состояния международных отношений у конкурентов России "всегда будет стремление сдержать страну, ослабить ее экономические и технологические возможности", отмечал Путин.