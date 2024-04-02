Министр финансов США посетит с визитом КНР, где встретится с премьером страны

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Министр финансов США Джанет Йеллен посетит Китай 3–9 апреля, и проведет встречи с вице-премьером и премьер-министром КНР. Об этом со ссылкой на заявление американского Минфина сообщает РИА Новости.

Визит Йеллен будет основан на "принципах ответственного управления двухсторонними отношениями в экономике", подчеркнули в ведомстве.

Министр будет продвигать американские интересы и выступит с требованием о справедливом обращении в отношении американских работников и предприятий в Китае. Кроме того, Йеллен намерена оказать давление на КНР из-за "недобросовестной торговой практики" и глобальных последствий "избыточных промышленных мощностей Китая".

У нее запланированы переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэн и с премьером Госсовета КНР Ли Цян, а также встречи с представителями делового и экспертного сообществ.

Ранее глава МИД КНР Ван И поставил под сомнение уверенность США в своих силах как крупной державы на фоне постоянного беспокойства по поводу Китая. Он также отметил, что отношения Вашингтона и Пекина смогут нормализоваться только при взаимном уважении интересов друг друга.

До этого Владимир Путин заявил, что Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России. По его словам, у КНР колоссальный потенциал – на сегодняшний день это первая экономика в мире по паритету покупательной способности, которая уже обогнала США и причем давно.