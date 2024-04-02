02 апреля, 17:56Политика
Захарова заявила о сговоре между главой МОК и НОК Украины
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в сговоре с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Украины.
"Бах вступил в политико-административный и, очевидно, преступный сговор с одной конкретной стороной для отстранения сильных спортивных конкурентов на международных соревнованиях", – написала дипломат в своем телеграм-канале.
Захарова считает, что для выяснения обстоятельств необходимо провести расследование связей между Бахом и НОК.
Ранее глава МОК попросил население Украины следить за высказываниями россиян в Сети. Он призвал это делать для того, чтобы не допустить участия российских атлетов в предстоящей Олимпиаде. Высказывания Баха удалось записать пранкерам Вовану и Лексусу.
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