Глава МОК попросил украинцев следить за словами россиян в Сети

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Международный олимпийский комитет просил граждан Украины следить за патриотическими заявлениями российских спортсменов в Сети, чтобы не допустить их до Олимпиады в Париже. Такое заявление глава МОК Томас Бах сделал в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом.

"Если спортсмен появляется где-то с такими заявлениями, он не может принимать участие в Играх. Мы также предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников, в таком случае они не смогут принять участие", – сказал он во время розыгрыша, опубликованного в телеграм-канале пранкеров.

Со слов Баха, у МОК есть наблюдательная комиссия, которая вместе с независимой компанией следит за публичными заявлениями атлетов в поддержку российского правительства.

Ранее в Международном олимпийском комитете сообщили, что на Олимпиаду в Париже квалифицировались 12 россиян и семь белорусов. Спортсмены из РФ и Белоруссии, согласно требованиям МОК, не смогут участвовать в параде на церемонии открытия ОИ.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Россиян допустили к участию в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев. Для подобных атлетов, помимо прочего, утвердили специальные флаг и гимн.