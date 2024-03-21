Вице-премьер Чернышенко сказал, что спортсменам РФ стоит ехать на Олимпиаду

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Российским атлетам, которые получили допуск на Олимпийские игры 2024 года в Париже, стоит ехать на состязания. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Если будет возможность у спортсменов, то, наверное, надо ехать", – цитирует его ТАСС.

Он напомнил, что условия для спортсменов из РФ, созданные Международным олимпийским комитетом (МОК) и спортивными федерациями, почти не позволяют россиянам поехать туда. Такая возможность есть лишь у некоторых видов спорта, добавил вице-премьер.

Также он рассказал, что создание специального гимна для награждения атлетов из РФ является попыткой сделать условия допуска на состязания неприемлемыми для россиян.



"Это говорит о том, что международная система управления спортом больная и ангажирована, работает в угоду капиталистических интересов очень ограниченного круга стран", – сказал он.

По словам представителя МОК, всего на Олимпийские игры в Париже квалифицировались 12 российских и 7 белорусских спортсменов. Причем их максимальное количество было ограничено 55 и 28 атлетами.

Согласно требованиям комитета, спортсмены не смогут принять участие в параде на церемонии открытия Олимпиады. Также в случае победы медали будут вручать под нейтральный гимн без слов, а сами награды не пойдут в общий зачет стран.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобные ограничения разрушением идеи олимпизма. По его словам, это ущемляет интересы спортсменов, поэтому Москва негативно относится к этому.