Израиль нанес удар по объекту КСИР в Дамаске – ЦАХАЛ

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Армия обороны Израиля нанесла удар не по посольству Ирана в Дамаске, а по объекту Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

"По данным нашей разведки, это не консульство и не посольство", – сказал он в эфире телеканала CNN.

Хагари пояснил, что удар был совершен по объекту, который принадлежал подразделению "Аль-Кудс" КСИР.

Накануне израильская армия нанесла удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе сирийского Дамаска. Позже стало известно, что в здании функционировало посольство Ирана. По информации СМИ, в результате удара погибли несколько дипломатов.

В США после произошедшего заявили о непричастности к удару. Там также сообщили, что не знали о готовящейся атаке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя происшествие, заявил, что нанесение ударов является нарушением всех основ международного права и актом агрессии. Однако Россия, по его словам, не спешит с выводами.

