Песков прокомментировал удар по иранскому консульству в Сирии

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Российские власти не спешат делать выводы по вопросу израильского удара по иранскому консульству в Сирии. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Журналист сообщил пресс-секретарю президента, что израильская сторона не стала комментировать удар по консульству, а также спросил, есть ли у властей РФ мнение по поводу атаки.

"В настоящий момент мы не спешили бы с выводами, но в любом случае нанесение подобных ударов является нарушением всех основ международного права и актом агрессии", – сказал Песков.

Накануне армия Израиля нанесла удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе сирийского Дамаска. Под атакой оказалось консульство Ирана. Погибли несколько человек, в том числе высокопоставленный командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Захеди.

Комментируя атаку, МИД РФ решительно осудил авиаудар Израиля. Ведомство считает категорически неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани указал, что Тегеран оставляет за собой право ответить на удар Израиля. Атака израильских ВВС по иранскому консульству стала темой заседания Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана.

Кроме того, открытое заседание по вопросу удара Израиля по дипломатическому объекту в Сирии проведет в том числе Совбез ООН. Запрос на собрание направила российская сторона, оно пройдет в 22:00 по московскому времени.