В Киеве сообщили о желании Байдена посетить Украину

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Президент США Джо Байден изъявил желание посетить Украину. Об этом рассказал глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

Известно, что Байден озвучил свое желание в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

"Байден добавил, что ждет возможности снова посетить Украину, а также вспомнил свое выступление в украинском парламенте", – раскрыл детали переговоров Ермак на своей странице в Facebook.

Он добавил, что Байден выразил Украине поддержку во всех сферах. Кроме того, команда американского лидера высоко оценила работу Зеленского в сфере реформирования страны.

Ранее стало известно, что Зеленский провел телефонный разговор с Байденом. В ходе беседы американский президент подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом "продолжающейся российской агрессии".

Накануне сообщалось, что министерство обороны США гарантировало Украине поддержку в случае конфликта с Россией. Заявление об этом прозвучало в телефонном разговоре украинского и американского министров обороны Андрея Тарана и Ллойда Остина.