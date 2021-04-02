На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя

Фото: Москва 24 / Александр Авилов
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко назвал классика литературы Николая Гоголя украинским писателем. По его словам, "российская пропаганда" его "принудительно записала в русские". Его слова передает РИА Новости.
"Даже на Украине его произведения иногда идут в программе "зарубежка". Украинца Гоголя, который родился на Полтавщине, принудительно записали в русских. И только за то, что он писал на русском", – заявил украинский министр.
Он напомнил, что Гоголь был украинцем по национальности, несмотря на то что большую часть жизни прожил в Санкт-Петербурге.
Это уже не первый случай, когда представители официального Киева делают сомнительные заявления об исторических фактах. К примеру, экс-глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко заявлял, что основание Москвы было "опрометчивым решением киевских князей". Также в Киеве полагают, что украинцы "выкопали Черное море".
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