В Совфеде поставили "тройку" главе МИД Украины за знание истории

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Глава МИД Украины Павел Климкин плохо изучал историю, раз заявляет, что Россия и Белоруссия произошли от Украины. Об этом в беседе с RT сказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее Климкин заявил, что Россия и Белоруссия появились, отделившись от Киевской Руси, наследницей которой является современная Украина.

"Не было таких понятий, как Украина, Россия и Белоруссия. Была Киевская Русь, из которой потом произошли все славянские государства. И в тот период, о котором он говорит, была не Украина, а именно Киевская Русь", – указал Джабаров.

Сенатор отметил, что украинские власти не первый раз выступают с подобными заявлениями. Например, Киев полагает, что украинцы "выкопали Черное море".

"Но если Климкину так приятно, то пусть он считает, что Украина – прародительница всех народов, населяющих территорию бывшего Советского Союза. Только от этого ничего не меняется. По истории же он все равно получает тройку", – резюмировал Джабаров.

