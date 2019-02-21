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11:11

В Госдуме отреагировали на заявление Климкина об "украинском Крыме"

власть политика

11:11

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Заявление глава МИД Украины Павла Климкина об "украинском Крыме" оторваны от реальности и обусловлены его беспомощностью. Такую точку зрения в беседе с RT высказал депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

Ранее Климкин написал на своей странице в Facebook, что полуостров за время нахождения в составе России стал более "украинским", однако стране пришлось заплатить за это "сверхвысокую цену". По его словам, сейчас призыв "Крым – это Украина!" стал "не просто слоганом, а руководством к действию".

В свою очередь, Бальбек отметил, что Климкин на посту министра иностранных дел Украины не добился никаких успехов в отношении Крыма. Его многочисленные жалобы на Россию и ее позицию не дали результатов.

"Украинский министр решил пойти ва-банк. Мол, и Крым украинский, и россиян в нем нет, и жители полуострова, которые на себе ощутили три украинские блокады, по его понятиям, только спят и видят, как вернутся в состав Украины", – отметил Бальбек.

Депутат добавил, что Климкин осознанно искажает реальность, что уже является "не политикой, а медицинским случаем".

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власть политика

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