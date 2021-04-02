Эксперт оценил слова депутата Рады о "гибридной энергетической войне"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперт фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович объяснил заявление депутата Верховной рады Михаила Волынца, который утверждал, что Москва, продавая электричество по заниженным ценам, уничтожает энергосистему Украины. Об этом сообщает RT.

По словам специалиста, в начале 2021 года потребность Украины в импорте электроэнергии была, без сомнения, из-за холодной войны.

"Украина бы просто не выдержала… Если бы Россия хотела полноценно навредить Украине, можно было бы не вести поставки, и там были бы огромные сложности. Но Россия этого не сделала, что показывает, что мы этого и не хотели делать", – отметил эксперт.

Он добавил, что депутат хочет лишний раз пропиариться на теме "плохой России", ведь это на данный момент востребовано электоратом.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Михаил Волынец обвинил Россию в разрушении энергетической системы Украины. Он заявил, что заключается оно в продаже электричества по сниженным ценам. Происходящее Волынец назвал "гибридной энергетической войной".