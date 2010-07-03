Британский парламент отверг четыре альтернативы по Brexit

Британские парламентарии вновь не выбрали ни один из четырех предложенных сценариев Brexit. При этом самым популярным вариантом является выход из ЕС с сохранением членства в таможенном союзе. Таковы результаты рейтингового голосования, которое прошло вечером 1 апреля, передает РИА Новости.
Британские парламентарии уже во второй раз не пришли к соглашению по Brexit, хотя к 12 апреля страна должна представить свой план действий или же немедленно покинуть Евросоюз. Во втором раунде рейтингового голосования за выход из ЕС с соглашением и с сохранением членства в таможенном союзе проголосовали 273 парламентария, против – 276. Идею вынести вопрос на общенациональный референдум поддержали 280 депутатов, а 292 выступили против.
За третий сценарий, согласно которому Британия остается участницей Европейской ассоциации свободной торговли и Европейской экономической зоны, проголосовал 261 депутат. Еще 282 парламентария отвергли такой вариант развития событий.
Четвертый сценарий предполагал наделить британский парламент правом обязать правительство просить у ЕС продления срока Brexit. За этот вариант высказался 191 участник голосования, против – 292. Британский кабмин в очередной раз обсудит сложившуюся ситуацию на заседании 2 апреля.
28 марта парламент Великобритании проголосовал против всех восьми альтернативных вариантов Brexit. Идею выхода из Евросоюза без соглашения отвергли 400 парламентариев, поддержали – 160. При этом 268 депутатов высказались за проведение нового всенародного референдума. Против выступили 295 парламентариев.
Между тем председатель Европейского совета Дональд Туск объявил, что 10 апреля Евросоюз созовет экстренный саммит по Brexit.
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