Чиновник Яйман: досрочные выборы президента Турции могут пройти в ноябре 2027 года

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Досрочные президентские выборы в Турции могут пройти в ноябре 2027 года, сообщил помощник председателя правящей Партии справедливости и развития, глава комитета парламента страны по цифровым СМИ Хусейин Яйман. Его слова приводит канал TGRT.

По словам чиновника, кандидатом от правящего альянса вновь должен стать действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Яйман также напомнил, что один из соратников Эрдогана, лидер Партии националистического движения, ранее указывал на отсутствие необходимости в выборе другого кандидата, пока у страны имеется мировой лидер.

"Мы молимся, работаем и служим нашей нации днем ​​и ночью. На следующих выборах, даст Бог, мы снова сделаем нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана главой государства и вместе решим все проблемы Турции", – подчеркнул чиновник.

Сам Эрдоган ранее допустил возможность своего выдвижения кандидатом в президенты на еще один срок. В начале декабря 2024 года он также указывал, что в мире остались два лидера с большим сроком и опытом в политике. Речь шла о нем и о Владимире Путине.

