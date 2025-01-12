Эрдоган допустил возможность своего выдвижения в президенты Турции еще на один срок

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность своего выдвижения кандидатом в президенты на еще один срок. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что турецкий лидер впервые заявил о своей готовности пойти на новый президентский срок. Эрдоган выступил в субботу на партийном съезде на юго-востоке страны.

Во время выступления он побеседовал с известным турецким певцом Ибрагимом Татлысесом. Певец задал политику вопрос, готов ли он выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах.

"Если ли ты за, то и я за", – ответил Эрдоган певцу.

В начале декабря Эрдоган заявил, что в мире остались два лидера с большим сроком и опытом в политике. Речь идет о нем и о Владимире Путине.

Также Эрдоган сообщил, что ближайшие два–три месяца будут очень важными для мира и Турции. По его словам, Анкара предпринимает шаги исходя из этого. При этом политик не раскрыл, о каких конкретных процессах и шагах идет речь.