Эрдоган шутливо ответил жительнице Турции на замечание о его возрасте

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган шутливо ответил пожилой женщине из Стамбула, заметившей, что глава республики "постарел". Об этом сообщает РИА Новости.

Эрдоган провел встречу с жителями "социального городка" в Арнавуткее, он пообщался с постояльцами и вручил им подарки. Во время встречи одна из женщин не сразу узнала Эрдогана, а когда осознала, что перед ней сидит президент, сказала, что он "сильно постарел".

"Вот именно. Кто не стареет? Мы все стареем", – шутливо ответил глава Турции на замечание женщины.

После этого Эрдоган сделал ей несколько комплиментов, назвав женщину красавицей.

В начале декабря Эрдоган заявил, что в мире остались два лидера с большим сроком и опытом в политике. Речь идет о нем и о Владимире Путине.

Также Эрдоган сообщил, что ближайшие два–три месяца будут очень важными для мира и Турции. По его словам, Анкара предпринимает шаги исходя из этого. При этом политик не раскрыл, о каких конкретных процессах и шагах идет речь.