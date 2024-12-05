Байден уснул на заседании Трансафриканского саммита в Анголе

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Действующий президент США Джо Байден уснул на Трансафриканском саммите в Анголе. Об этом сообщает портал Trending Politics, опубликовавший кадры с этим инцидентом.

На видео заметно, как американский лидер сидит за столом и внезапно начинает "кивать" головой под речь одного из спикеров, зажмурив глаза и закрыв часть лица рукой. Через пару секунд он приходит в себя и поднимает голову, но спустя время его рука еле держит голову от падения на стол.

Аналогичный инцидент произошел на церемонии прощания с погибшими от пожаров на острове Мауи. Тележурналист и политический обозреватель Шон Хэннити выложил в своих соцсетях трансляцию с мероприятия, на которой заметно, как Байден сидит с опущенной головой. Президент США несколько раз кивнул во сне, а потом проснулся и посмотрел на сцену, добавил он.

