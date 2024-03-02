Лавров напомнил Западу о принципе неприкосновенности собственности

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Запад должен серьезно подумать, прежде чем в очередной раз перечеркнуть принцип неприкосновенности собственности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Комментируя дискуссии на Западе по вопросу возможной конфискации замороженных российских активов, Лавров напомнил один из ключевых западных принципов – неприкосновенность собственности.

"Я думаю, что должны очень серьезно подумать наши западные коллеги, прежде чем еще и этот свой принцип - принцип неприкосновенности собственности – перечеркивать в очередной раз", – отметил Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов предупредил о симметричном ответе при изъятии российских активов за границей. Министр предупредил, что в РФ находится не меньше активов зарубежных стран, поэтому российская сторона может симметрично отреагировать на действия Запада. По словам Силуанова, другие страны уже сделали выводы из этой истории.

ЕС 12 февраля одобрил документ, по которому европейские и западные страны могут использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, вопрос легализации доходов может быть решен "в ближайшие дни".

Ранее Лавров призвал ООН вернуться к принципам, которые были заложены отцами-основателями и которые сейчас Запад не только игнорирует, но и грубым образом нарушает.