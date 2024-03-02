Мировое большинство понимает необходимость возвращения к принципам ООН – Лавров

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Россия убеждена, что большинство стран в мире понимает необходимость возвращения к принципам ООН, которые западные страны сейчас грубым образом нарушают. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Антальского дипломатического форума, его слова приводит ТАСС.

Глава российского МИД призвал ООН вернуться к своим первоначальным принципам, которые были заложены отцами-основателями и которые сейчас Запад игнорирует и нарушает.

"Мы все-таки убеждены, что мировое большинство, которое увеличивает своей вес во всех смыслах – и в мировой экономике, и в мировой политике - понимает необходимость возвращения к истокам", – отметил Лавров.

Помимо этого Лавров подчеркнул, что Устав ООН содержит все принципы, которые необходимы для того, чтобы обеспечить справедливость в международных отношениях, однако для достижения мира необходимо придерживаться этих правил, а не злоупотреблять ими и не манипулировать. В связи с этим Лавров казал на необходимость обеспечения равноправия государств, взаимного уважения и честного разговора.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Турцию, где примет участие в Антальском дипломатическом форуме. В рамках форума Лавров проведет переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом.