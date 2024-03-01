Лавров прибыл в Турцию для участия в Антальском дипломатическом форуме

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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Турцию, где примет участие в Антальском дипломатическом форуме. Об этом сообщает ТАСС.

По данным СМИ, самолет министра приземлился в аэропорту Антальи. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в рамках форума Лавров проведет переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна вновь готова предоставить площадку для переговоров между РФ и Украиной. Он подчеркнул, что поддерживает мирный план, предложенный украинским президентом Владимиром Зеленским. Однако для успеха переговоров в них должны принимать участие и Киев, и Москва, уточнил Эрдоган.

До этого постпред РФ при ООН и в Совете безопасности ООН Василий Небензя назвал "формулу мира" Зеленского фальшивкой и ультиматумом. Он подчеркнул, что она понятна уже многим странам, на нее не стоит тратить время.

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