02 февраля, 12:53Политика
Блогер Русских сдала в ЦИК 476 подписей из необходимых для регистрации на выборах 300 тыс
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Бьюти-блогер и самовыдвиженец Рада Русских сдала в Центризбирком (ЦИК) РФ лишь 476 подписей вместо 300 000 необходимых для регистрации на президентских выборах. Об этом в ходе заседания ЦИК сообщил член комиссии Николай Левичев.
"Протокола о количестве представлено не было. Нам самим пришлось пересчитать подписи, представленные в трех папках, их оказалось 476", – уточнил Левичев, указав, что проверить подписи "не составляло никакого труда".
Однако представители комиссии приняли все, что им передали, и продолжают дальнейшие действия согласно федеральным законам. Специалисты рассказали, что Русских не предоставила в ЦИК документ об оплате изготовления подписных листов, а также список лиц, которые собирали подписи. ЦИК уже приняла постановление об извещении о недостатках.
Член комиссии отметил, что они впервые столкнулись с такой ситуацией, когда в процесс включились люди, которые преследуют совершенно другие цели, а не стремятся выполнить все нормы избирательного процесса с достойным результатом на выборах.
"В завершение этой избирательной кампании было бы неплохо все такие моменты, я бы сказал, казуистические, с которыми мы столкнулись, как-то сформулировать, обобщить и, может быть, высказать какие-то свои предложения по уточнению определенных норм федерального закона", – уточнил Левичев.
Председатель ЦИК Элла Памфилова в ответ сказала, что "смелость города берет" и "такой опыт – это тоже опыт". Ранее она подчеркивала, что комиссия может завершить проверку подписей других выдвинутых кандидатов в президенты страны уже к 7 февраля.
ЦИК еще проверяет подписи от главы партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича и представителя фракции "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина.
Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.
В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня
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