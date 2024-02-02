Блогер Русских сдала в ЦИК 476 подписей из необходимых для регистрации на выборах 300 тыс

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Бьюти-блогер и самовыдвиженец Рада Русских сдала в Центризбирком (ЦИК) РФ лишь 476 подписей вместо 300 000 необходимых для регистрации на президентских выборах. Об этом в ходе заседания ЦИК сообщил член комиссии Николай Левичев.

"Протокола о количестве представлено не было. Нам самим пришлось пересчитать подписи, представленные в трех папках, их оказалось 476", – уточнил Левичев, указав, что проверить подписи "не составляло никакого труда".

Однако представители комиссии приняли все, что им передали, и продолжают дальнейшие действия согласно федеральным законам. Специалисты рассказали, что Русских не предоставила в ЦИК документ об оплате изготовления подписных листов, а также список лиц, которые собирали подписи. ЦИК уже приняла постановление об извещении о недостатках.

Член комиссии отметил, что они впервые столкнулись с такой ситуацией, когда в процесс включились люди, которые преследуют совершенно другие цели, а не стремятся выполнить все нормы избирательного процесса с достойным результатом на выборах.

"В завершение этой избирательной кампании было бы неплохо все такие моменты, я бы сказал, казуистические, с которыми мы столкнулись, как-то сформулировать, обобщить и, может быть, высказать какие-то свои предложения по уточнению определенных норм федерального закона", – уточнил Левичев.

Председатель ЦИК Элла Памфилова в ответ сказала, что "смелость города берет" и "такой опыт – это тоже опыт". Ранее она подчеркивала, что комиссия может завершить проверку подписей других выдвинутых кандидатов в президенты страны уже к 7 февраля.

ЦИК еще проверяет подписи от главы партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича и представителя фракции "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня