Административные здания Рады были повреждены в результате взрывов в Киеве

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Административные здания Верховной рады Украины были повреждены из-за взрывов в Киеве. Об этом сообщил в соцсети Х спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, подкрепив свои слова фотографиями с разбитыми окнами.

Он уточнил, что взрывная волна повредила близлежащие дома. По его словам, сейчас специалисты продолжают работу по ликвидации последствий взрывов.

В ночь на 31 декабря серия взрывов прогремела в Киеве и Киевской области. Власти Украины не комментировали произошедшее, а подробности взрывов не приводились.

На тот момент сирены воздушной тревоги звучали в 11 регионах Украины, включая Киевскую, Хмельницкую, Житомирскую, Харьковскую и Полтавскую области.

20 декабря российские войска ответ на атаку Украины по Ростовской области нанесли высокоточным оружием большой дальности групповой удар по пункту управления СБУ и позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

