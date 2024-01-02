Депутат назвал поздравление посольства США в России провокацией и вмешательством в дела РФ

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Поздравление американского посольства в Москве, которое сообщает о готовности США к диалогу со всеми россиянами, "желающими конструктивного будущего", является провокацией и вмешательством во внутренние дела России. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев, сообщается в телеграм-канале комиссии.

Парламентарий отметил, что подобное заявление американских дипломатов выглядит откровенно цинично и лживо на фоне причастности консультантов США к недавним терактам в Белгороде.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет отвечать на вмешательство в ее внутренние дела прямо пропорционально агрессии, а если потребуется – ассиметрично.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что по итогам большого совещания Владимира Путина, которое прошло 30 октября прошлого года, будут приняты меры по усилению противодействия вмешательства в дела России извне.

Путин заявил о попытках раскола российского общества извне