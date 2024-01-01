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Планы США по ослаблению России с помощью конфликта на Украине провалились. Об этом пишет китайская Global Times. https://

"Запад все больше осознает, что российско-украинский конфликт не истощит Россию как он ожидал", – указано в материале.

Автор подчеркивает, что целью западной помощи ВСУ была не защита Украины, а попытка ослабить Россию. При этом сама Украина, как отмечается в материале, рассматривается США и ЕС исключительно как расходный материал.

Он также отметил, что отношение к российско-украинскому конфликту становится все более противоречивым в США и Европе – тенденции к сокращению помощи нарастают, и все больше стран ЕС выступают за переговоры о прекращении боевых действий.

"Это еще раз демонстрирует печальную реальность: Украина является крупнейшим проигравшим во всем конфликте", – резюмирует автор.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в мире поменялось восприятие кризиса на Украине, его первопричин и перспектив решения. По словам дипломата, все очевиднее в мире становится неприглядная роль Запада в раскручивании кризиса на Украине, а также его двуличие, цинизм и избирательная слепота.

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