Воздушную тревогу вновь объявили на Украине, в Киеве прогремели взрывы

Фото: AP/TASS/Andrew Kravchenko

Воздушная тревога объявлена в половине областей Украины, в столице страны и других городах слышны взрывы. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Уточняется, что в контролируемом Украиной городе Запорожье прозвучало три взрыва, в столице взрывы были слышны в Голосеевском районе, левобережной части города и в Вышгородском районе на севере Киевской области. Кроме того, сообщается о взрывах в Днепре и Мелитополе.

Ранее воздушную тревогу на Украине объявляли на всей территории страны в ночь на первое января. Это произошло спустя некоторое время после того, как ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку.

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