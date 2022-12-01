Столтенберг назвал ключевую задачу НАТО на фоне российской СВО

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал ключевую задачу организации на фоне российской СВО.

"Задача НАТО – поддержать Украину и предотвратить войну за пределами Украины", – цитирует его ТАСС.

Ранее Столтенберг заявил, что регулярные поставки вооружения Киеву являются единственным путем к миру. Он подчеркнул, что для Альянса продолжительный мир на Украине возможен, только если РФ не сможет победить.

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что Североатлантический альянс, в государствах которого живет не более 12% человечества, не нужен миру и должен быть распущен как преступное образование.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Украину примут в НАТО после завершения СВО – Столтенберг

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