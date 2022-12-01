НАТО не следует допускать ресурсной зависимости от КНР, как это было с РФ – Столтенберг

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Странам НАТО не следует развивать зависимость в вопросе поставок ресурсов из Китая, так как похожая ситуация была и с экспортом из России. Об этом в интервью Bloomberg заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, это не просто коммерческое решение, так как оно связано с безопасностью Альянса. Он пояснил, что ресурсная зависимость от авторитарных режимов делает страны уязвимыми.

Столтенберг указал, что верит в принцип свободной торговли, поэтому государствам нужно торговать с Китаем. При этом он подчеркнул, что решения по этому вопросу не нужно принимать исходя только из коммерческих соображений.

Ранее аналитик Владимир Демидов заявил, что цену на газ выше потолка экономика Евросоюза не сможет выдержать. Он выразил мнение, что предотвратить крах экономики стран Европы и избежать остановки производств можно установлением верхнего предела цены для месячного фьючерса на газ РФ.



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