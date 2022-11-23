Аналитик заявил, что стоимость газа выше "потолка цен" экономика ЕС не выдержит

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Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что стоимость газа выше "потолка цен" экономика Европейского союза выдержать не сможет, сообщает Pravda.Ru.

Эксперт выразил мнение, что способом предотвратить крах экономики европейских государств и избежать остановки производств является установление верхнего предела цены для месячного фьючерса на газ РФ.

Комментируя решение Европейской комиссии установить "ценовой потолок" на российский газ из РФ в размере почти 3 тысяч долларов за тысячу кубометров, аналитик напомнил, что еще в 2021 году "Газпром" продавал такой объем газа в европейские страны за 200 долларов, что устраивало компанию.

Демидов не исключил, что Европа просто озвучила максимальную стоимость, которую страны еще способны платить.

"Выше этого просто останавливается основное производство и отопление основной инфраструктуры", – указал эксперт.

Он подчеркнул, что благодаря такой стоимости Соединенные Штаты смогут продолжить получать сверхприбыли, поставляя сжиженный природный газ европейским странам.

Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой установить потолок цен на газ на отметке примерно в 3 тысячи долларов за тысячу кубометров. Уточнялось, что подобная мера будет работать на газовом хабе TTF в Нидерландах, чтобы автоматически регулировать уровень цен на рынке.

Позднее же государства ЕС выразили недовольство по поводу предложенного уровня цен на газ. Кроме того, один из дипломатов отмечал, что установление порога цен на уровне, превышающем 250 евро за мегаватт-час, является очередным способом убить ограничение.



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