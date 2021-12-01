Украинские военные сами попросили РФ спасти Крым в 2014 году – Лукашенко

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Крым перешел РФ в 2014 году без боевых действий, так как служившие там украинские военные, беспокоясь о размещении войск Североатлантического альянса, сами предложили России взять регион под контроль, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью РИА Новости.

"Они (украинские военнослужащие. – Прим. ред.) вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне. <...> Они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами они предложили, <...> что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено", – сказал Лукашенко.

Белорусский президент отметил, что американцы уже проектировали казармы в Севастополе, и те, кто служил в Крыму, видели это, в связи с этим они и предложили россиянам решать вопрос по Крыму.

Он уточнил, что Владимир Путин настаивал решить данный вопрос юридически.

"Он абсолютно был за. Я знаю позицию Путина: ни в коем случае в Крыму не должно быть войск НАТО", – уточнил Лукашенко.

Белорусский лидер сообщил, что заранее было договорено, что полуостров нужно спасать, тогда российский президент настоял на референдуме. Поэтому регион стал российским без единого выстрела, уверен Лукашенко.

Накануне Александр Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума в 2014 году. Позже в Кремле прокомментировали слова белорусского президента, назвав их важными для РФ.