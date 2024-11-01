Посольство РФ в Дании потребовало объяснений от телеканала TV2 о нарушении границы

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Посольство России в Копенгагене потребовало у датского телеканала TV2 разъяснения по поводу незаконного пересечения журналистами издания государственной границы РФ, передает ТАСС.

30 октября на TV2 вышел репортаж из района украинского города Сумы с командиром одного из подразделений Вооруженных сил Украины, участвовавшего в нападении на Курскую область. Телеканал использовал в этом репортаже собственную фотографию украинского солдата у отделения почты.

Российские дипломаты в открытом письме в редакцию телеканала напомнили, что незаконное пересечение государственной границы является уголовным преступлением. Кроме того, в дипмиссии обратили внимание, что интервью в сюжете проходит на фоне нацистской символики гитлеровской Германии.

Ранее журналист британской газеты Times Кэтрин Филп незаконно попала в Курскую область и выпустила оттуда материал. Филп посетила город Суджа и одну из расположенных рядом деревень. Там она увидела, как ВСУ устраивают показы местным жителям видео, при помощи которых хотят дискредитировать Вооруженные силы России. Издание также опубликовало фотографии Иана Уиттакера из Курской области.

Всего с 17 августа дела за незаконное пересечение границы РФ были возбуждены в отношении семи иностранных журналистов. Расследование началось в отношении корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша и украинских журналистов Олеси Боровик и Дианы Буцко.

До этого ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в Судже Курской области итальянскими журналистами Симони Трайни и Стефани Баттистини. Посла Италии в РФ Чечилию Пиччони вызвали в связи с этим в МИД.