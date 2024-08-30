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Журналист британской газеты Times Кэтрин Филп незаконно попала в Курскую область и выпустила оттуда материал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий текст издания.

Филп посетила город Суджа и одну из расположенных рядом деревень. Там она увидела, как ВСУ устраивают показы местным жителям видео, при помощи которых хотят дискредитировать Вооруженные силы России.

Издание также опубликовало фотографии Иана Уиттакера из Курской области.

Всего с 17 августа дела за незаконное пересечение границы РФ были возбуждены в отношении семи иностранных журналистов. Так, расследование началось в отношении корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша и украинских журналистов Олеси Боровик и Дианы Буцко.

Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в Судже Курской области итальянскими журналистами Симони Трайни и Стефани Баттистини. Посла Италии в РФ Чечилию Пиччони вызвали в связи с этим в МИД.

Недавно служба также возбудила дела за незаконное пересечение госграницы РФ в отношении немецкого журналиста Николаса Коннолли и украинского корреспондента Натальи Нагорной. Их подозревают в проведении видеосъемки в районе населенного пункта Суджа Курской области.

