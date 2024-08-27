Дела за незаконное пересечение границы РФ завели на журналистов Коннолли и Нагорную

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ФСБ возбудила уголовные дела за незаконное пересечение госграницы РФ в отношении немецкого журналиста Николаса Коннолли и украинского корреспондента Натальи Нагорной, сообщает РИА Новости.

Коннолли работает в немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle, а Нагорная – на украинском телеканале "1+1". Их подозревают в незаконном пересечении государственной границы России и проведении видеосъемки в районе населенного пункта Суджа Курской области.

Всего с 17 августа дела за незаконное пересечение границы РФ возбуждены в отношении семи иностранных журналистов. Ранее расследование началось в отношении корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша и украинских журналистов Олеси Боровик и Дианы Буцко.

До этого ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в Судже Курской области итальянскими журналистами Симони Трайни и Стефани Баттистини. Посла Италии в РФ Чечилию Пиччони вызвали в связи с этим в МИД.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного посещения западными журналистами Курской области будет рассматриваться отдельно. По словам дипломата, это касается представителей СМИ всех стран.